La publication très énigmatique de Ronaldo

Un blazer bleu avec short assorti, une paire de sneakers blanches et une Rolls Royce du plus bel effet, Cristiano Ronaldo a mis les petits plats dans les grands sur sa dernière publication. Un attirail des grands jours pour une annonce officielle? Cela semble plus qu'envisageable à la lecture du texte qui accompagne la photo: «Jour de décision».

S'agit-il du business ou du sportif? Difficile à dire pour le moment, alors que la star portugaise est dans une situation incertaine à la Juventus Turin. Le Portugais serait séduit par le projet du PSG, alors que la Vieille Dame attendrait d'en savoir plus sur les velléités de son quintuple Ballon d'Or pour se lancer sur le dossier Mauro Icardi, attaquant du... PSG.

Reste que la probabilité de voir Cristiano Ronaldo quitter Turin est assez faible. Si les deux parties n'étaient pas contre l'idée d'une séparation, la question financière aurait rapidement réglé l'affaire et le Portugais pourrait même prolonger d'un an son contrat et rester lié à la Juventus jusqu'en 2023. Cette «décision» amorcée ce dimanche pourrait d'ailleurs être en lien direct avec cette option. À moins qu'il ne s'agisse d'un nouveau challenge concernant ses activités annexes comme l'hôtellerie...

(th/L'essentiel)