Manchester United et Chelsea se sont bien amusés

Samedi 11 janvier

Manchester United et Chelsea étaient en forme ce samedi après-midi. Le club mancunien a ainsi surclassé Norwich 4 buts à zéro, tandis que le club londonien n'a fait qu'une bouchée de Burnley, trois buts à zéro. Au classement, Chelsea, 4e, revient à 5 points de Manchester City (3e), qui se déplace dimanche à Aston Villa. De son côté, Manchester United est 5e, à cinq points de... Chelsea.

Première titularisation et premier but: le retour de Zlatan Ibrahimovic a réussi à l'AC Milan qui, après plus d'un mois sans victoire, s'est imposé 2-0 samedi à Cagliari lors de la 19e journée, grâce notamment à un but du Suédois. «Ibra» avait déjà joué la semaine dernière face à la Sampdoria Gênes (0-0) mais il était seulement entré en jeu pour la dernière demi-heure après avoir débuté le match sur le banc.

[⚽ VIDÉO BUT] ????????

Zlatan Ibrahimovic marque enfin pour son retour à l'AC Milan !

Bien placé dans l'axe, le Suédois croise sa frappe du gauche et enfonce le score pour le Milan https://t.co/GEOhLrVorG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 11, 2020

Arsenal a été accroché ce samedi sur le terrain de Crustyal Palace (1-1). Pierre-Emerick Aubameyang avait ouvert le score pour les Gunners, mais Jordan Ayew a remis les deux équipes à égalité. Au classement, Arsenal végète à la 10e place.

L'Olympique de Marseille, solide dauphin du Paris SG, a pris de l'élan vendredi pour sa seconde partie de saison, en battant sur le fil (1-0, but de Strootman) le surprenant 3e, Rennes, en ouverture de la 20e journée du championnat de Ligue 1. Marseille, qui a engrangé 25 points sur les 27 possibles lors des 9 dernières journées, poursuit sa série de matches sans défaite, et met fin à celle de cinq victoires de Rennes, relégué à 8 points du 2e mais avec un match en retard à jouer mercredi à Nîmes.

(L'essentiel)