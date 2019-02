Le gardien refuse de sortir, son coach furieux

- Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS!

C'est une séquence assez incroyable, qui s'est déroulé quelques minutes avant la fin de la prolongation entre Manchester City et Chelsea, en finale de la League Cup anglaise. Kepa Arrizabalaga, le gardien de Chelsea, stoppe une frappe de Sergio Agüero. Mais semble se blesser légèrement, à quelques secondes de la probable séance de tirs au but qui attend les deux équipes.

L'entraîneur de Chelsea, Maurizio Sarri, décide alors de faire rentrer son gardien remplaçant, Willy Caballero. La procédure est suivie et le quatrième arbitre lève le panneau indiquant le numéro du goal appelé à sortir. Le speaker de Wembley annonce un remplacement pour Chelsea mais ne finit pas sa phrase. De retour sur ses pieds, Kepa refuse catégoriquement, pendant plusieurs minutes, de sortir devant un Wembley interloqué!

Fou de colère

Le coach italien, fou de colère, insiste, déchire sa veste, fait mine de quitter le stade, sans que le portier espagnol ne bouge d'un pouce... Est-ce le signe que Sarri, contesté depuis quelques temps chez les Blues, a perdu son vestiaire? Ou simplement, que le gardien se sentait capable d'être décisif durant la séance de tirs au but à venir?

Quoiqu'il en soit, il ne sort pas, ignore encore royalement son coach avant la séance décisive. Au cours de laquelle il détourne d'ailleurs la tentative de Leroy Sané. Mais encaisse les autres, Chelsea finissant par perdre 3 tirs au but à 2.

Not what Kepa Arrizabalaga would have wanted in the penalty shoot-out after his bust-up with manager Maurizio Sarri!



What should @ChelseaFC do with the 'keeper following the incident? ????



Watch analysis and reaction to @ManCity's win live on Sky Sports Football now! pic.twitter.com/cUBxpMClD1 — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 février 2019

Maurizio Sarri est revenu sur l'incident en conférence de presse après le match. «C'était un grand malentendu. J'ai cru qu'il était blessé, je ne voulais pas qu'il reste s'il était dans cette condition. Je voulais Caballero sur le terrain. Le gardien voulait juste me dire qu'il était encore bon pour la séance de tirs au but», a-t-il expliqué. «Mentalement, Kepa avait raison mais pas forcément dans son comportement. J'étais très en colère. Je vais lui parler, il doit comprendre car nous pouvons avoir des problèmes, spécialement avec vous (la presse)», a continué l'Italien.

Maurizio Sarri discusses the incident involving him and Kepa Arrizabalaga in today's @Carabao_Cup final.



A classy response after being undermined by a player, but where do @ChelseaFC go from here?



Follow Manchester City's Carabao Cup win here: https://t.co/AjdJuU1txa pic.twitter.com/9G178C7G3H — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 février 2019

(L'essentiel)