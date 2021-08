«Je ne veux plus entendre de chants homophobes»

Ce n’est pas une leçon de morale. Il s’agit simplement de l’entraîneur de son propre club, l’homme qui a permis aux fans de rêver à nouveau qui s’élève contre ses propres supporters. «Alors, maintenant, nous décidons que ça ne fait plus partie de nos chants. Je ne veux plus les entendre», a statué Jürgen Klopp. Le technicien allemand de Liverpool ne supporte plus les chants à connotation homophobe, qui ont émaillé le match des Reds contre Norwich le week-end dernier. Et il le fait savoir.

Jürgen Klopp met with @LFC_LGBT this week to discuss the incident of homophobic chanting at Norwich City.



The pair discuss the impact of such chants on LGBT+ supporters, why they should not occur again, and the importance of inclusivity. #RedTogether pic.twitter.com/J5Axce1PqR