Le Barça se fait démonter par la presse catalane

La déroute du FC Barcelone contre le Bayern Munich, vendredi soir en quart de finale de la Ligue des champions (2-8), est pointée du doigt par les médias catalans. «Humiliation historique» est le titre qui revient le plus souvent.

«Vergüenza» titre le quotidien Marca. Ce qui veut dire: «La honte». Il parle ensuite d’une «humiliation historique»: «Le Bayern inflige au Barça sa plus grosse défaite en Champions League». Le journal généraliste barcelonais Ara titre la même chose, mais en catalan évidemment: «Vergonya».

Le quotidien Sport évoque lui aussi une «humiliation historique» en Une, la photo de Messi tête basse et le titre étant encadrés d’un fond noir, comme pour bien souligner le deuil du Barça.

Le Mundo Deportivo a aussi choisi le noir pour encadrer une photo de Piqué. Avec comme titre: «Fin de cycle honteuse». Il met aussi en exergue la phrase dans laquelle Piqué dit qu’il serait «le premier à quitter le club s’il le faut».

As, le quotidien pro-Real Madrid, se réjouit évidemment de cette défaite et pointe la performance de Messi du doigt. La photo de l’Argentin, main gauche devant sa bouche et totalement hébété, se suffit à elle-même pour exprimer les sentiments qui doivent l’habiter.

Ce samedi matin, Marca poursuit en se demandant: «Combien de temps durera la patience de Messi?» Il faut savoir en effet que l’attaquant argentin, qui fait la pluie et le beau temps du côté du Camp Nou, pourra quitter le Barça libre en 2021. Et qu’une telle claque va sans doute l’inciter à envisager sérieusement de changer de club. D’ailleurs, ce samedi matin, plusieurs médias évoquent le possible départ de l’Argentin, blaugrana depuis toujours.

En Allemagne, le quotidien Bild parle lui simplement de «victoire du siècle»...

Bayern zerstört Barca mit 8:2 - Jahrhundert-Sieg! https://t.co/qcIFiyhcGw — BILD (@BILD) August 14, 2020

4.440 partidos oficiales en la historia del Barça. Solo seis veces concedió 8+ goles:



12-1 vs. Athletic en La Liga (1931)

8-2 vs. Real Madrid en La Liga (1935)

11-1 vs. Sevilla en La Liga (1940)

11-1 vs. Real Madrid en Copa (1943)

8-0 vs. Sevilla en Copa (1946)

8-2 vs Bayern — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 14, 2020

Cette image de Messi, abattu, dans le vestiaire à la mi-temps. https://t.co/t6pjGHoS6T — Actu Foot (@ActuFoot_) August 15, 2020

