Le Benfica ira défier les Turcs de Galatasaray

Opposé à Galatasaray, le Benfica va connaître la folle ambiance stambouliote en 16e de finale de l'Europa League, tandis que le Sporting Portugal sera opposé à Villarreal.

Le tirage complet des 16es de finale



Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb

FC Bruges - RB Salzbourg

Rapid Vienne - Inter Milan

Slavia Prague - Genk

FC Krasnodar - Bayer Leverkusen

FC Zürich - Naples

Malmö - Chelsea

Shakhtar Donetsk - Francfort

Celtic Glasgow - Valence CF

Rennes - Betis Séville

Olympiakos - Dynamo Kiev

Lazio - FC Séville

Fenerbahçe - Zenith Saint-Pétersbourg

Sporting - Villarreal

BATE Borisov - Arsenal

Galatasaray - Benfica

Du côté des favoris de la compétition, Chelsea affrontera les Suédois de Malmö, Arsenal défiera le BATE Borisov et le Napoli devra se défaire de Zurich. L'une des affiches les plus intéressantes mettra aux prises la Lazio et le FC Séville.

Impeccables durant la phase de groupe, Francfort aura fort à faire contre le Shakhtar Donetsk. Même chose pour Rennes qui croisera la route du Bétis Séville. Le club andalou s'est qualifié dans le groupe de Dudelange, au premier tour de la compétition.

La finale de l'Europa League se jouera le mercredi 29 mai 2019, au stade olympique de Bakou, en Azerbaïdjan.

OFFICIAL: ROUND OF 32 DRAW!



or ❓#UELdraw pic.twitter.com/goTApmKddP — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 17 décembre 2018

(th/L'essentiel)