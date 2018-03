Avec un Müller de gala, le Bayern écrase Fribourg

Le Bayern Munich a tranquillement poursuivi sa marche vers un sixième titre consécutif dimanche en s'imposant 4-0 à Fribourg, avec un Thomas Müller de nouveau éblouissant, pour compter désormais 20 points d'avance sur son premier poursuivant Schalke, au soir de la 25e journée de Bundesliga. Müller, capitaine depuis septembre en l'absence de Manuel Neuer, a marqué un but (4-0), provoqué un contre-son-camp de Fribourg (1-0), et fait une passe décisive à Wagner (3-0). Le deuxième but a été l'œuvre de Corentin Tolisso, d'une extraordinaire frappe de 30 mètres en pleine lucarne.

La 25e journée



Samedi

Augsbourg - Hoffenheim 0-2

Hambourg - Mayence 0-0

Wolfsburg - Leverkusen 1-2

Francfort - Hanovre 1-0

Schalke - Berlin 1-0

Leipzig - Dortmund 1-1



Dimanche

Cologne - Stuttgart 2-3

Fribourg - Bayern 0-4

«Nous avons été concentrés et engagés», a commenté Müller, «au début, Uli (le gardien Sven Ulreich) nous sauve dans une situation de un contre un. Si on avait pris ce but ça aurait été un autre match, mais c'est le foot, nous avons bien fait le boulot». Les champions en titre avancent à toute vapeur, avec 11 victoires et un nul sur leurs 12 dernier matches. Ils sont en outre quasiment qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des champions, après leur victoire 5-0 à l'aller contre Besiktas.

A neuf journées de la fin du championnat, Munich compte 63 points, contre 43 à Schalke. Dortmund, qui est allé chercher un nul 1-1 samedi dans le choc de la journée à Leipzig, suit avec 42 unités, à égalité avec Francfort.

(L'essentiel)