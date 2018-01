Il ne prend pas de but, il profitera d'un an de pizzas

Chris Neal, 32 ans, gardien de Fletwood Town n'avait sans doute pas besoin d'être motivé car affronter Leicester, quand on est un club de League One (3e division anglaise), ça n'arrive pas tous les jours. Mais, pour ajouter encore un peu de sauce pimentée à la rencontre, un distributeur de pizzas a lancé un défi au cerbère. S'il n'encaissait pas de but, le joueur formé à Preston pourrait manger gratuitement toute une année!

Comme la vie est bien faite, samedi après-midi, Fletwood Town a tenu le choc et partagé l'enjeu (0-0) face aux «Foxes». Privée de Jamie Vardy (qui avait marqué 34 buts en 40 parties avec Fletwood en 2011/2012), la formation de Claude Puel n'a pas réussi à marquer – ni même à cadrer le moindre tir... – et contribuera donc à engraisser le gardien adverse en attendant le «replay» de ce match du troisième tour de la Coupe d'Angleterre.

City sans encombres, Stoke déjà sorti

De son côté, Manchester City, victorieux de Burnley (4-1), a passé sans encombre le troisième tour de la Coupe d'Angleterre samedi. Les Citizens, menés dès la 25e minute après une erreur défensive, ont renversé les Clarets peu avant l'heure de jeu grâce à un doublé d'Agüero en deux minutes (56, 58). Sané (71) et Bernardo Silva (82) ont parfait le score. Le match a été marqué par la brouille entre Pep Guardiola et Sean Dyche, alors que l'entraîneur de Burnley était furieux après l'égalisation, obtenue sur un coup franc joué trop vite selon lui et ses joueurs.

Comme Liverpool et Manchester United, qualifiés vendredi après leurs succès respectifs contre Everton et Derby (D2), Watford, Huddersfield, West Bromwich Newcastle et Southampton se sont qualifiés pour les seizièmes de finale, en s'imposant contre des équipes de divisions inférieures. Une formalité que n'a pas pu accomplir Chelsea qui devra rejouer face à Norwich après son nul (0-0), tout comme Bournemouth (2-2 face à Wigan) et Swansea, qui devra se déplacer chez le leader de la D2, Wolverhampton (0-0).

C'est terminé en revanche pour Stoke, qui tombe dès son entrée dans la compétition. Les Potters, à la dérive en championnat, ont été battus (2-1) par le très modeste Coventry, pensionnaire de quatrième division. Un résultat qui a entraîné le limogeage de son entraîneur, Mark Hughes.



(L'essentiel/rca/AFP)