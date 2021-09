Frustré, Mbappé insulte Neymar en plein match

Du coup #Giroud disait la même chose plus poliment en équipe de France ????????

Mais lui a sauté

Là #Mbappé traite #Neymar de sale chien ou sale clochard et ça passe crème

Redescends gars ! #PSGMHSC #PSG #Paris pic.twitter.com/vdZxJ6gaMA — ????onsieur 14 (@Monsieur14_) September 26, 2021

Les relations sont-elles encore au beau fixe entre Mbappé et Neymar? L'attaquant français, qui se trouvait sur le banc de touche après avoir été remplacé samedi soir, lors de PSG-Montpellier (2-0), était manifestement frustré. Il a notamment vertement critiqué son compère d'attaque brésilien: «Ce clochard, il ne me fait jamais la passe».

Selon L’Équipe, Neymar et Mbappé n’ont pas souhaité laisser pourrir la situation. Ils se sont ainsi parlé dimanche, à l'entraînement, et ont même été vus en train de rire ensemble. Le quotidien sportif note toutefois que les deux joueurs ne sont plus aussi proches qu'avant. Neymar aurait ainsi mal vécu le fait que Mbappé souhaite partir au Real Madrid, cet été.

De son côté, le Français se sentirait quelque peu isolé dans un vestiaire où l'influence latino-américaine a encore grandi cette saison, avec l'arrivée de Lionel Messi. Le natif de Bondy aurait le sentiment de ne pas toujours être mis en valeur en attaque.

