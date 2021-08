Romelu Lukaku bientôt de retour à Chelsea

Le défenseur de Chelsea Antonio Rüdiger a décrit mardi Romelu Lukaku comme un «attaquant d’exception», alors que l’attaquant belge se rapproche d’un retour dans le club londonien pour un montant record estimé à environ 115 millions d’euros.

«Vous pouvez voir son profil physique. C’est une bête», a insisté le défenseur allemand, qui a affronté Lukaku lorsqu’il évoluait à Manchester United. «C’est quelqu’un qui est très fort. Il l’a montré en Italie lors des deux dernières années, il a été très bon là-bas, et avec son équipe nationale. C’est un buteur et, selon moi, un attaquant d’exception», a souligné Rüdiger.

D’ici la fin de la semaine

Lukaku devrait quitter l’Inter Milan, selon la presse italienne et britannique, avant le début du championnat anglais vendredi, mais ne sera pas dans l’effectif des Blues lors de la Supercoupe contre Villarreal, mercredi à Belfast.

«Je ne suis pas en mesure d’annoncer quoi que ce soit», a nuancé l’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel avant cette rencontre opposant le vainqueur de la dernière Ligue des champions à celui de l’Europa League. «Avec le départ d’Olivier Giroud, il nous manque un certain profil d’attaquant, nous devons attendre et voir ce qui est possible, mais nous ne paniquons pas. Nous sommes heureux de travailler avec l’équipe que nous aurons demain et de l’aligner comme cela», a expliqué le technicien allemand.

Le deuxième meilleur buteur de Serie A l’an passé (24 buts) a déjà appartenu à Chelsea, entre 2011 et 2014, mais n’est apparu qu’à 15 reprises sous le maillot bleu du club londonien, puisqu’il avait été prêté lors de deux saisons, à West Bromwich puis à Everton, avant de s’engager avec les Toffees.

(L'essentiel/afp)