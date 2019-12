La finale devra se jouer ailleurs au Qatar

«La construction de l'Education City Stadium est achevée et le stade est opérationnel. Cependant, la procédure de certification s'est avérée plus longue que prévu et il n'a donc pas été possible d'y organiser les événements tests prévus avant de pouvoir accueillir la seconde demi-finale et la finale de la Coupe du monde des clubs à pleine capacité», a expliqué samedi la FIFA sur le site de la compétition prévue au Qatar du 11 au 22 décembre.

L'arène de 45 000 places devait accueillir la finale de ce Mondial des clubs, ainsi que le match pour la troisième place et une demi-finale. À la place, ces matches se dérouleront au Khalifa International Stadium, qui a plus ou moins la même capacité d'accueil et qui avait accueilli cet automne les championnats du monde d'athlétisme. La FIFA a assuré les spectateurs que cette rocade n'aurait aucune influence sur la validité des billets déjà achetés. L'Education City Stadium accueillera des matches de groupe, de huitièmes et quarts de finale de la prochaine Coupe du monde, en 2022.

Construction has been completed at Education City Stadium and the issuing of necessary safety and security certificates is still in progress. We look forward to inaugurating the stadium in 2020! pic.twitter.com/5kPTrqiUuv— Road to 2022 (@roadto2022) December 7, 2019

(L'essentiel)