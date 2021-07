La Belgique est menée par l'Italie à la pause, 2-​​1

Le direct

A bâbord, la fougue et la jeunesse de l'Italie. À tribord, une Belgique en quête d'un premier sacre en grande compétition après le quart de l'Euro-2016 et la demie du Mondial-2018. «On n'a pas été loin sur la dernière Coupe du monde, on a une super belle génération, mais pour le moment on n'a encore rien fait! Il y a cette envie de faire mieux. On a les joueurs, le groupe et l'expérience pour y parvenir», a tempéré le milieu belge Axel Witsel. Le joueur de Dortmund fait le choix de naviguer prudemment, et pour cause: dans le paquebot belge, les deux commandants de bord sont sur le carreau, touchés par le long périple de l'Euro.

Le meneur de jeu Kevin de Bruyne (ligament d'une cheville) et le capitaine Eden Hazard (cuisse) ont terminé blessés le huitième de finale contre le tenant du titre portugais, remporté 1-0 au forceps. Absents de l'ultime entraînement, jeudi matin en Belgique, les deux joueurs seront-ils sur la pelouse pour les premiers coups de canon? Le sélectionneur Roberto Martinez veut attendre «la dernière minute» pour se décider.

Reconquête italienne

En face, l'armateur en chef de la «Nazionale», Roberto Mancini «espère qu'ils récupèreront tout le monde». Le technicien compte moins sur les absences de l'adversaire que sur les performances de sa joyeuse brigade de moussaillons: le gardien Gianluigi Donnarumma, l'ailier Federico Chiesa, les milieux Nicolo Barella et Manuel Locatelli ont tenu la barre en ce début d'Euro, jusqu'à ce huitième de finale stressant face à l'Autriche, remporté après prolongation (2-1).

Pour guider ces jeunes matelots vers la reconquête, après la non-qualification au dernier Mondial, le défenseur Giorgio Chiellini (36 ans) fait figure de vieux pirate.

