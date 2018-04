Payet n'a pas voulu fêter les buts marseillais

L'Olympique de Marseille a gagné sur le fil, dimanche, face à Troyes (3-2). Les Marseillais sont parvenus à l'emporter après avoir été menés deux fois au score. Mais cette victoire n'a pas été du goût de Dimitru Payet, le capitaine de l'OM.

Sur les deux derniers buts marseillais, il ne montre ainsi aucune joie, mais plutôt de l'agacement. À la fin de la partie, il a expliqué au micro de Canal + être énervé par le niveau de jeu de son équipe: «On fait de la merde, tout simplement, avait-il lâché. On a essayé, on a fait un match de ouf jeudi et en trois jours on a oublié les fondamentaux. On oublie le jeu simple, on oublie le jeu en équipe. On oublie tout et face à une équipe qui joue sa survie, on ne peut que se faire surprendre».

(L'essentiel)