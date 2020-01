L'horrible blessure de la gardienne de Liverpool

Ayant accidentellement reçu un crampon au visage lors d'un entraînement, la gardienne de l'équipe féminine de Liverpool a vécu une grosse frayeur la semaine dernière. Les photos apparues sur les réseaux sociaux font effectivement peur à voir.

Sur Twitter, la joueuse anglaise a publié un petit texte avec des photos de l'évolution de sa coupure. «Ceci est arrivé jeudi, voilà pourquoi je ne suis pas avec les filles pour le match d'aujourd'hui (ndlr: dimanche). C'est la pire blessure que j'ai subie en tant que gardienne, mais après beaucoup de gonflements et de douleur (et en ressemblant à une poupée Cabbage Patch), je peux finalement dire que je me sens mieux et que je suis prête à revenir avec les filles! Je les soutiens depuis la maison. On se revoit très vite sur le terrain» a écrit la gardienne de 21 ans, qui évolue à Liverpool depuis 2018.

Sur le terrain, Liverpool s'est imposé 1-0 contre Bristol City dimanche, ce qui a permis aux Reds de quitter la dernière place du classement.

(L'essentiel)