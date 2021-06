Pavard et Hernandez K.-​​O., Pogba quasi mordu

À l'heure de jeu, alors que l'Allemagne était menée 1-0 et poussait pour égaliser, l'Allemand Robin Gosens est arrivé lancé dans la surface française et sa cuisse a percuté le visage de Pavard, qui s'est effondré sous la violence du choc. Il a néanmoins pu se relever et reprendre la partie peu après. «J'ai pris un sacré choc. J'étais un peu K.-O. pendant 10 à 15 secondes. Après, ça allait mieux», a expliqué le joueur sur BeIn Sport après la rencontre.

Cette image a rappelé une agression restée tristement célèbre de la part du gardien Harald Schumacher lors de la fameuse demi-finale de Séville à la Coupe du monde 1982, perdue par la France aux tirs au but: le portier de la RFA avait mis K.-O. Patrick Battiston, évacué sur une civière, sans que l'arbitre ne bronche.

Gosens non plus n'a pas été averti, dans un match où les Allemands ont commis plusieurs gestes assez rudes, comme quand Joshua Kimmich a malencontreusement expédié son pied dans le visage de Lucas Hernandez, où quand le défenseur Antonio Rüdiger a fait mine de vouloir mordre Paul Pogba.

