Modric va réaliser le rêve d’une octogénaire

Elvira Turiño Pérez est certainement l’octogénaire la plus heureuse, et accessoirement la plus connectée, d’Espagne! La supportrice du Real Madrid s’apprête, en effet, à rencontrer son «chouchou», Luka Modric. La native de Pajares de la Lampreana, petite ville de 300 âmes située à l'ouest du pays, a attiré l’attention du milieu de terrain croate grâce à une vidéo postée sur le compte Tik-Tok de sa petite-fille. «Dans cette vie, à 80 ans, j'aimerais être prise en photo ou voir mon Modric», dit-elle d’entrée. «Qui?», lui demande alors la personne qui la filme. «Modric, Modric, qui est le meilleur de tout Madrid!»

Puis de poursuivre sur les compliments et de lancer une bouteille à la mer: «C'est un homme et un garçon merveilleux, bon, humble, il a tout. Mon Modric, mon Modric, cette grand-mère de 80 ans veut te voir!»

Para Elvira con todo mi cariño ???? pic.twitter.com/sM5q0f75C1 — Luka Modrić (@lukamodric10) October 31, 2021

Devenu viral sur les réseaux sociaux, ce message est remonté jusqu’aux oreilles du principal intéressé, qui a pris soin de répondre à l’octogénaire sur son compte Twitter. «Salut madame Elvira, comment vas-tu?, glisse le Ballon d’or 2018 en souriant. J'ai été très touché par ta vidéo et j'espère pouvoir te rencontrer rapidement. J'ai aussi un cadeau pour toi et je te le donnerai quand on se connaîtra. Je t'embrasse».

Un maillot du club merengue et une rencontre avec le Mozart des Balkans attend désormais l’Espagnole. Comme quoi, il n’y a pas d’âge pour réaliser son rêve.

(L'essentiel/Chris Geiger)