Diego Maradona est entré dans l’éternité

«J’ai deux rêves. Le premier c’est de jouer une Coupe du monde, le second, c’est de la gagner», avait déclaré Diego Maradona à l’âge de 10 ans à peine. Un demi-siècle plus tard, l’Argentine et la planète entière enterrent leur «gamin en or». Faut-il pleurer la perte de cet être cher aux yeux des passionnés du ballon rond et de ceux qui sont nés dans la misère comme lui?

Ou au contraire se dire que ce petit enfant gaucher à la chevelure hirsute a accompli ses rêves avant de quitter un monde qui ne lui convenait plus. La tristesse sera toujours de mise car en inhumant le prodige argentin, on ensevelit une partie de notre idéal. Car Diego Maradona, c’était avant tout la liberté. Celle de passer en revue ses adversaires ou encore de marquer de la main... Celle de remettre en cause un ordre établi alors qu’il aurait pu tout simplement profiter de sa fortune sans se soucier de ses contemporains.

Diego Maradona n’a jamais renié les siens, c’est peut-être pour cela que tous les pauvres du monde pleurent le plus génial de leurs représentants. Ce géant de 1,65 m a distillé du plaisir à forte dose à des millions de téléspectateurs qui se souviennent tous de l’endroit où ils étaient au moment où cet Argentin slalomait entre une bande d’Anglais sous la chaleur du Mexique en juin 1986. C’est si loin et si proche à la fois, c’est Diego Maradona...

(Saïd Kerrou/L'essentiel )