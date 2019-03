Ces joueurs de foot ont-​​ils été empoisonnés?

Saura-t-on un jour ce qui s'est vraiment passé samedi passé au stade National de Dar es Salaam? Ce jour-là, le club tanzanien de Simba l'a emporté 2-1 sur l'AS Vita, un club congolais qui devait ainsi se retrouver éliminé à l'issue de la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des champions africaine.

Mais pour Florent Ibenge, coach des visiteurs, rien ne s'est déroulé normalement pour ses joueurs, plongés dans une soirée cauchemardesque dès leur arrivée au stade. Au micro de Radio France International, l'entraîneur a expliqué que le vestiaire qui leur avait été réservé aurait été aspergé d'une substance chimique qu'il n'a pas pu identifier, interdisant son accès aux Congolais. «Le coordinateur officiel de la CAF nous a conseillé de ne pas entrer dans le vestiaire. Il l'avait lui-même ouvert et constaté que ce n'était pas possible d'y rester. On s'est donc habillés à même le sol, dans le couloir»

Pire encore: déjà contraints de porter des masques pour se protéger des émanations s'échappant des vestiaires, ses protégés allaient ensuite être la prétendue cible d'une tentative d'empoisonnement durant la rencontre.

Une enquête a été ouverte

«On a eu de l'eau «piégée», fulmine Ibenge, digérant mal l'élimination des siens. Quelques bouteilles sentaient fort, mais rien ne dit que toutes celles qu'on a eues ne contenaient pas une petite dose, qui fait que nous avons pu être fatigués. C'est inadmissible, on fait du football! Si vous buvez de cette eau, vous pouvez vous retrouver à l'hôpital. Je ne comprends pas qu'on puisse traiter un adversaire de cette façon-là. C'est une tentative d'empoisonnement.»

La veille du match déjà, des incidents s'étaient produits lorsque les «Dauphins Noirs» de l'AS Vita avaient voulu venir s'entraîner sur la pelouse comme le prévoit le règlement, et que certaines personnes avaient cherché à les en empêcher.

#SSCASV : Avant l'entraînement, la délégation vient de subir des fortes menaces à l'entrée du stade pic.twitter.com/44iJkTLYmS– A.S VITA CLUB (@AsVitaOfficiel) 15 mars 2019

Après de telles accusations, la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé d'ouvrir une enquête, dont les conclusions devraient intervenir avant le quart de finale aller que Simba doit disputer le 5 (ou 6) avril, dans ce même stade, face au TP Mazembe, un autre club congolais.

(L'essentiel/Sport-Center)