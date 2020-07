Les joueurs du Zenit ont cassé la coupe de Russie

Special congratulations to Zenit St Petersburg, who managed to win the Cup then smash their crystal trophy 5 seconds after lifting it pic.twitter.com/mBtHOAVzRz

L'allégresse puis la maladresse: le Zenit Saint-Pétersbourg, déjà sacré champion de Russie, a réalisé le doublé en remportant la Coupe samedi à Ekaterinbourg avant de malencontreusement abîmer le trophée, dont le couvercle en verre a fini en plusieurs morceaux. Pendant que ses coéquipiers et les membres de l'encadrement fêtaient la victoire en sautant de joie sur le podium après la remise du trophée, le capitaine du Zenit, le Serbe Branislav Ivanovic, a laissé échapper la Coupe de ses mains.

Penaud, l'ancien défenseur de Chelsea a regardé ses partenaires ramasser les bris de verre sur la pelouse où le Zenit a quelques minutes plus tôt dominé Khimki (1-0), club de deuxième division qui accédera à l'élite la saison prochaine, pour s'adjuger la cinquième Coupe de Russie de son histoire. L'attaquant international russe Artem Dzyuba a donné la victoire au Zenit en réussissant un penalty (84e) provoqué par le Brésilien Malcom, ancien joueur du FC Barcelone et de Bordeaux.

«Ok, vous avez tous entendu dire que nous avons fait tomber puis cassé la Coupe de Russie, et nous voulions dire que nous sommes désolés!», a tweeté, en guise d'excuses, le club qui s'est offert le deuxième doublé domestique de son histoire après celui réalisé en 2010.

Ok, you've all heard by now we managed to drop and break the Russian Cup, and we'd like to say sorry!????‍♂️ (watch with sound )



Full video: https://t.co/woFjSiupQDpic.twitter.com/E4Be8MHnqz