Des débuts parfaits pour José Mourinho

Samedi 23 novembre

Déjà l'effet José Mourinho? Habitué aux démarrages réussis, l'entraîneur portugais n'a pas raté ses débuts avec Tottenham contre le mal-classé West Ham (3-2), samedi en championnat d'Angleterre, non sans frayeurs en fin de match. Il y a encore un peu de travail... C'est une bonne habitude, prise de longue date: depuis ses premiers pas à la tête de Porto en janvier 2002, le «Mou» n'a jamais perdu son premier match à la tête de ses clubs successifs. Avec ce succès incontestable au vu du match et qui permet à Tottenham de remonter provisoirement de la 14e à la 6e place en ouverture de la 13e journée de Premier League, le Portugais a répondu aux sceptiques qui doutaient de sa compatibilité avec des joueurs habitués à un jeu beaucoup plus léché.

Vendredi 22 novembre

Le Paris SG a maîtrisé Lille (2-0), vendredi en Ligue 1, même si Neymar a passé une soirée frustrante. Mais avec le retour de son Brésilien, et celui de Kylian Mbappé, le leader semble prêt pour le choc au Real Madrid en Ligue des champions, mardi. Si la capitale s'attendait à danser la samba avec le retour de son N.10, c'est bien au rythme du tango argentin qu'il continue d'avancer en tête du Championnat. Comme à Brest avant la trêve (2-1), Mauro Icardi (17e) et Angel di Maria (31e) ont marqué pour faire passer à leur équipe une soirée plutôt tranquille, malgré la pluie et la défense à cinq lilloise qui laissaient entrevoir le contraire.

