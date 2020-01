Le Barça se fait sortir par l'Atlético Madrid

Dominés durant toute la première période, les «Colchoneros» ont marqué dès leur retour des vestiaires par Koke (46e).

Les Catalans sont repassés devant grâce à deux buts de Lionel Messi (51e) et Antoine Griezmann (62e), mais Alvaro Morata, sur pénalty (81e) et Angel Correa (86e) ont scellé la qualification de l'Atlético, qui affrontera le Real dimanche.

«Ils ont eu plus de jambes que nous sur la fin, c'est comme ça. Il faut revoir le match et travailler pour s'améliorer, il n'y a que comme ça qu'on pourra rester tout en haut. On a commis beaucoup d'erreurs dans tous les secteurs dans les passes...», a réagi Antoine Griezmann.

(L'essentiel/afp)