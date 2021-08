Ironique, Tuchel voulait Haaland et Lewandowski

Romelu Lukaku. One of the best, and most complete centre-forwards in world football. pic.twitter.com/kI7PpgN48c — LDN (@LDNFootbalI) August 9, 2021

Vainqueur de la Supercoupe d’Europe mercredi soir aux dépens de Villarreal, Chelsea reprend la compétition ce samedi. Avant la venue de Crystal Palace à Stamford Bridge, l’entraîneur allemand des «Blues», Thomas Tuchel, a manié l’humour.

Quelque peu passée sous silence dans l’ombre de la «Messimania» parisienne, l’arrivée (ou plutôt le retour) de Romelu Lukaku à Chelsea (contre environ 115 millions d'euros) demeure «l’autre» transfert de l’été. Alors que le club anglais avait longtemps pisté le Norvégien de Dortmund, Erling Haaland, Thomas Tuchel a fait le point.

«Oui, nous avons essayé de les signer les deux et nous voulions Lewandowski en No 10 derrière eux, a plaisanté l’Allemand. Malheureusement, le conseil d’administration ne nous a pas écoutés et nous n’avons que Romelu.»

Imagine if it had happened... pic.twitter.com/if5FtryUIO — 433 (@433) August 13, 2021

(L'essentiel/Emile Perrin)