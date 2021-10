Le Qatar s’offre Beckham pour 175 millions d’euros

C’est une nouvelle qui, à peine dévoilée par The Sun, fait beaucoup parler en Angleterre – comme partout ailleurs. Selon le tabloïd britannique, l’ancienne star du foot anglais David Beckham (46 ans aujourd’hui) aurait accepté de devenir ambassadeur pour le Qatar et de devenir le visage de la Coupe du monde qui sera organisée par le pays de la péninsule arabique en 2022. Le tout contre un chèque astronomique estimé à… plus de 175 millions d’euros.

Le contrat prévoit que Beckham doit «promouvoir le tourisme et la culture» du Qatar pendant les dix années à venir, ce qui représenterai un salaire annuel d’un peu plus de 17 millions d’euros. La nouvelle n’a pas encore été officiellement confirmée, mais ce devrait être chose faite d’ici un mois, selon The Sun. Un porte-parole de David Beckham a pour sa part précisé que l’ancien joueur «attend avec impatience la Coupe du monde 2022, qui sera à coup sûr un grand tournoi».

Le Daily Mail ajoute que l’amitié que porte Beckham au président du Paris St-Germain Nasser al-Khelaïfi ne serait pas étrangère à cette proposition. Les deux hommes s’étaient connus en 2013, quand l’ancien international anglais avait rejoint le PSG pour quelques mois.

