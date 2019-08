Un derby dégénère: quatre morts et onze blessés

Au moins quatre personnes sont mortes et onze ont été blessées samedi soir lors d'incidents survenus avant une rencontre du championnat de football du Honduras entre le Club Olimpia Deportivo et le Futbol Club Motagua, deux clubs de la capitale Tegucigalpa, qui a été suspendue, ont rapporté les services hospitaliers.

«Nous avons admis une dizaine de personnes, dont plusieurs mineures», a déclaré à l'AFP la porte-parole de l'hôpital Escuela, «quatre d'entre elles sont mortes et d'autres sont toujours prises en charge».

Une rencontre à haut risque

Les incidents ont commencé lorsque trois joueurs de l'équipe de Motagua ont été blessés, selon un message du président du club sur les réseaux sociaux, par des supporters de l'Olimpia qui ont lancé des pierres et des bouteilles sur l'autobus qui transportait les joueurs vers le Stade national de Tegucigalpa. Une personne portant deux armes à feu aurait également été appréhendée à proximité du stade.

Ces premiers heurts ont amené la direction du championnat à décider du report du match «pour préserver l'intégrité» physique des supporters et des joueurs.

Plus de 10 000 supporters déjà installés dans les gradins ont alors cherché à quitter le stade et se sont trouvés face à des policiers qui ont fait usage de gaz lacrymogènes, ce qui a déclenché une bousculade. Quelque 5000 policiers avaient été déployés à l'intérieur et autour du stade, la rencontre ayant été jugée à haut risque.

(L'essentiel/afp)