La grosse bourde du gardien de Salernitana

Vainqueur 0-1 sur la pelouse de l'US Salernitana vendredi soir, le Benevento Calcio peut remercier le gardien de Salerne Alessandro Micai (25 ans). Ce dernier s'est fait l'auteur d'une énorme bourde à la 49e minute de ce match de Serie B italienne.

Sur un centre a priori anodin de Mancino, Micai a plongé devant lui dans l'intention de couper la trajectoire du ballon et de boxer le cuir hors de sa surface de réparation. Il s'est totalement troué et le ballon a terminé sa course au fond de ses propres filets après lui avoir touché le poignet droit.

C'est ce qu'on appelle une sortie ratée. Et cette dernière a coûté cher, puisque ce but allait être le seul du match.

(L'essentiel)