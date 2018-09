Hatem Ben Arfa, nouveau retour du «magicien»?

Le «magicien» Hatem Ben Arfa va-t-il enfin ré-apparaître en Ligue 1? Rennes se déplace avec sa nouvelle recrue vendredi (19h) pour la 5e journée à Nice, club où l'attaquant a brillé en 2015/16 avant de s'éteindre au Paris SG. Paris recevra de son côté Saint-Étienne, vendredi (20h45), à quatre jours d'un périlleux déplacement à Liverpool en ouverture de la Ligue des champions, objectif premier du champion de France.

En attendant ce choc européen, les regards se tournent vers l'Allianz Riviera de Nice, où Rennes espère préserver sa bonne dynamique (6e après avoir battu Bordeaux au match précédent) et, peut-être, relancer Ben Arfa dans le grand bain de la L1. L'attaquant n'a plus joué en championnat depuis mars 2017, soit sa dernière apparition sous le maillot du PSG, un club où il n'a pas réussi à s'imposer avant d'y finir son contrat en indésirable. Son nouvel entraîneur, Sabri Lamouchi, qui le décrit comme «un magicien», n'écarte pas la possibilité de le faire jouer dès vendredi. «Il n'est pas impossible (qu'il soit dans le groupe), en tout cas il est à disposition», affirme le technicien.

Nice sans Balottelli?

En face, Nice aura à cœur de confirmer le sursaut entraperçu la semaine dernière à Lyon (victoire 1-0), après deux défaites et un match nul qui ont compliqué les premiers pas de Patrick Vieira sur le banc azuréen (17e). Le champion du monde 1998 pourrait être privé de son attaquant vedette Mario Balotelli, «resté avec le docteur et les kinés» après son retour de sélection, car «il a ressenti quelque chose aux adducteurs». En tête du classement après quatre succès en autant de matchs, Paris devra de son côté poursuivre son sans-faute face à Saint-Étienne (9e) afin de préparer au mieux le choc de C1 à Anfield, mardi, contre les Reds. Dans cette optique, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel pourrait titulariser l'ancien latéral gauche du Bayern Munich, Juan Bernat, recruté au dernier jour du mercato estival. L'Espagnol profite de l'absence de Layvin Kurzawa, opéré mercredi d'une hernie discale lombaire, selon le PSG.

Les Stéphanois viennent au Parc des Princes sans leur expérimenté latéral droit Mathieu Debuchy, qui souffre d'un genou, et peut-être sans Rémy Cabella, incertain après s'être blessé à l'entraînement. Dans les autres rencontres, Dijon tentera de conserver sa place de dauphin face à Angers. Lyon et Monaco, battus la journée précédente à domicile, essayeront de rebondir à Caen et Toulouse respectivement. Marseille, à deux places du podium, reçoit la lanterne rouge Guingamp.

(L'essentiel/afp)