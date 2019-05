Arsenal bien parti, Chelsea s'en sort à Francfort

Arsenal a fait un grand pas vers la finale de la Ligue Europa après sa victoire contre Valence grâce à un doublé d'Alexandre Lacazette et un but d'Aubameyang en fin de rencontre (3-1), jeudi soir en demi-finale aller.

Les «Gunners» devront toutefois se méfier jeudi prochain: le but à l'extérieur de Mouctar Diakhaby les rend vulnérables. En attendant, dans ce premier duel entre deux équipes sur le point de gâcher leur saison, ce sont bien les Londoniens qui s'en sont le mieux sortis.

Dans l'autre rencontre, Chelsea devra finir le travail au retour! Tenus en échec à Francfort (1-1), les Blues sont néanmoins en ballotage favorable pour se qualifier pour la finale.

L'inévitable Luka Jovic, 21 ans, a ouvert le score pour Francfort (23e) et Pedro a égalisé juste avant la pause (45e) pour les Londoniens, dont le compteur est ensuite resté bloqué, face à des Allemands sans complexes qui ont même gâché quelques balles de matches dans les dernières minutes.

⏰ RESULTS ⏰



Lacazette & Aubameyang inspire Arsenal against Valencia

Jović 23 & Pedro Rodríguez on target as Frankfurt hold Chelsea



???? Who impressed you tonight? #UEL pic.twitter.com/sk4TNP1ZlZ