Encore un doublé pour Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, devenu à l'intersaison le joueur le mieux payé du championnat nord-américain, est survolté. Deux semaines après son doublé contre Portland (2-1), dont un but d'une insolente Panenka, «Ibra», 37 ans, a récidivé. Il a ouvert la marque à la 27e minute d'une tête imparable, puis a porté le score à 2-0 à la 36e min sur pénalty après une faute du défenseur d'Auston Trusty qui l'a bousculé dans la surface de réparation.

Le colosse au catogan totalise désormais six buts et a marqué au moins une fois durant chacun des quatre matches qu'il a disputé. Le Galaxy, qui avait manqué en 2018 sa qualification pour les play-offs lors de la dernière journée de la saison régulière, a grimpé à la 3e place (15 pts) de la Conférence ouest après cette cinquième victoire en six matches. Son voisin et grand rival, le Los Angeles FC, reste leader (19 pts) après avoir battu le nouveau venu Cincinnati (2-0), mais a disputé un match de plus.

D.C. United leader à l'est

A l'est, Atlanta a attendu son cinquième match de la saison pour signer sa première victoire (0-2) sur le terrain de New England. Après deux nuls à domicile et deux défaites à l'extérieur, Atlanta a décroché son premier succès grâce à un doublé de l'Argentin Ezequiel Barco. Le milieu offensif avait pourtant débuté la rencontre sur le banc des remplaçants, mais il est entré en jeu dès la 15e minute après la sortie sur blessure de son compatriote Eric Remedi, touché à la tête à la suite d'un choc avec un adversaire.

Barco a ouvert la marque à la 29e minute à la suite d'un débordement et d'un centre en retrait d'un autre Argentin Hector Villalba. Il a doublé la mise en début de seconde période (49e) d'une superbe frappe de 25 mètres. Avec deux buts, Barco se rapproche de son total de la saison 2018 (3 buts). Cette victoire, la première de Frank de Boer qui a succédé à Gerardo Martino cet été au poste d'entraîneur, a permis au champion de se replacer à la 9e place de la Conférence est (5 pts). Atlanta accuse neuf points de retard, avec deux matches de moins, sur le nouveau leader, D.C. United. L'équipe de la capitale fédérale américaine est passée en tête (14 pts) après son succès 3 à 2 sur le terrain de Colorado.

(L'essentiel/afp)