«La fête nationale avec deux heures d'avance!»

Vainqueur de cinq trophées collectifs cette saison (quatre avec Manchester City et cette Ligue des Nations), Bernardo Silva en a aussi remporté un purement individuel: celui de meilleur joueur de ce nouveau tournoi, décerné par les experts de l'UEFA. «Merci, merci, mais le plus important, c'est que le Portugal ait gagné le trophée. Je suis très heureux, très fier. Il s'agit de mon premier titre avec mon pays», a réagi le créateur, âgé de 24 ans. «Cette saison se termine parfaitement, nous avons donné du bonheur au pays. Maintenant, c'est le moment de se reposer et d'essayer de faire encore mieux la saison prochaine.»

Le président de la République a lui aussi pris la parole, faisant part de sa fierté. «J'ai été président, et présent, lors des deux seules victoires du Portugal, en 2016 à l'Euro et ce soir! Je n'aurais jamais pensé vivre ça au début de mon mandat! C'est brillant pour le Portugal! Cette victoire restera longtemps dans les cœurs du peuple portugais. La fête nationale débute avec deux heures d'avance!», s'est réjoui Marcelo Rebelo de Sousa. La fête nationale a en effet lieu le 10 juin, soit lundi. Une belle coïncidence.

Virgil van Dijk était lui bien évidemment très déçu, mais a tenu à relever le bon parcours des Pays-Bas dans cette Ligue des Nations. «Au début du tournoi, personne n'aurait cru si nous avions dit que nous allions atteindre la finale. Maintenant, nous allons partir en vacances de manière tout à fait méritée et revenir encore plus fort pour les qualifications de l'Euro 2020. Nous avons fait beaucoup de progrès ces derniers temps, nous devons être fiers de nous. Cette saison a été bonne, mais la suivante doit l'être encore plus, c'est tout ce que j'espère», a réagi le puissant défenseur central des «Oranje».

