Le retourné extraordinaire d'Asptilla en MLS

Dairon Asprilla n’est pas le joueur le plus connu de la Major League Soccer (MLS). Mais il pourrait bien figurer sur les listes de la Fédération internationale de football au moment de désigner l’auteur du plus beau but de l’année.

L’ailier colombien des Portland Timbers a réalisé le geste parfait dans la rencontre face aux San Jose Earthquakes (2-0). À la 55e minute de jeu, grâce à un retourné d’anthologie, il a permis aux siens de gagner 2-0 et de conforter leur quatrième place, synonyme de premier match à domicile pour les séries finales.

Un geste made in Suède

Dans le championnat nord-américain, le but d’Asprilla a fait remonter des souvenirs dans le camp des nostalgiques du passage de Zlatan Ibrahimovic à Los Angeles.

Les Suédois ont aussi vibré devant les gestes techniques de leur star.

(L'essentiel)