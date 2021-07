Chiellini taquine Alba avant les tirs au but

Alors que la séance de tirs au but allait commencer, mardi soir, pour départager l'Italie et l'Espagne, lors de la première demi-finale de l'Euro, le défenseur italien Giorgio Chiellini a fait le show. De fort belle humeur et très taquin, le défenseur de la Juve a aussi bien embêté le capitaine espagnol, Jordi Alba, le tout devant des arbitres visiblement amusés. Très tactile, Giorgio Chiellini a enlacé à plusieurs reprises le joueur de Barcelone et lui a même pincé la joue.

Sur la Toile, plusieurs mèmes n'ont pas tardé à apparaître, pour tourner en dérision l'attitude du capitaine italien. Un internaute a par exemple tweeté: «Chiellini, c'est l'oncle un peu trop violent qui t'arrache l'oreille et la joue».

(L'essentiel)