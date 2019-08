Un triplé de Stolz met Dudelange sur orbite

C'est très bien parti pour Dudelange. Le champion du Luxembourg a fait respecter son statut de favori, jeudi, face à Nomme Kalju. Sa victoire 3-1 lui permet de prendre une belle option pour la qualification pour les barrages avant le match retour de la semaine prochaine.

Tom Schnell, capitaine de Dudelange:

«C'est un bel avantage, malheureusement on prend un but et on n'en met pas assez par rapport au nombre d'occasions que nous avons eu. Mais c'est un match abouti de notre part.»

Les Dudelangeois auraient néanmoins pu plier complètement l'affaire dès ce match aller, tant les occasions nettes ont été nombreuses pour les Luxembourgeois. Car après un premier quart d'heure où le F91 aura été gêné par le pressing et l'impact physique des Estoniens, le F91 a complètement dominé les débats.

Dudelange n'a même pas eu à forcer pour faire sauter le verrou. Bien servi par Danel Sinani dans la surface, Dominik Stolz ouvrait le score sur la deuxième frappe cadrée du match (28e, 1-0). Et sur l'action suivante, c'est d'une tête elle aussi légèrement contrée que l'Allemand trompait le gardien (30e, 2-0). Juste avant une nouvelle énorme occasion pour Stolz qui ne trouvait malheureusement pas le cadre.

Ce n'était que partie remise. Car après la réduction du score de Sander Puri consécutive à un coup-franc mal dégagé (41e, 2-1), Dudelange continuait à pousser. En deuxième période, Klapp, Sinani ou Bouchouari n'était pas loin d'aggraver la marque. Mais c'est finalement encore Stolz qui s'y collait. Une puissante frappe du droit des 20m offrait à son équipe une confortable avance de deux buts (75e, 3-1). Remplacé à une dizaine de minutes du terme, le milieu offensif était ovationné comme il se doit par les 1 200 spectateurs présents.

Dudelange devra finir le travail la semaine prochaine en Estonie. Mais avec ses deux buts d'avance et le niveau affiché par Nomme Kalju, il peut peut-être déjà jeter un oeil sur ses deux potentiels adversaires lors des barrages, le club arménien d'Ararat-Armenia et la formation géorgienne de Saburtalo. Deux équipes elles aussi largement à la portée du F91.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)