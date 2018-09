L'inoubliable soirée des champions du monde

«Avec le bus, il y avait la sécurité tout ça, on n'avait pas bien fêté avec le public. Ce soir, on est là, au Stade de France, c'est plein, c'est beau»: Paul Pogba et ses coéquipiers étaient visiblement ravis de pouvoir enfin partager leur joie avec le public français dimanche soir, à l'issue de France-Pays-Bas.

N'Golo Kanté: «Ce sont des moments inoubliables. C'étaient les retrouvailles avec les supporteurs français, au Stade de France après les Champs-Élysées. On l'a vécu de la meilleure des manières, avec l'atmosphère que les supporteurs ont mise c'était magnifique».

L'accueil pour N'Golo Kanté lors de la célébration du trophée de la Coupe du monde pic.twitter.com/TQU8UoXWBY — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 9, 2018

Samuel Umtiti: «On a vu un Stade de France qui dès les premières minutes était derrière nous, même lors de l'échauffement. On les a sentis heureux aussi. On se devait de gagner ce match pour faire une belle fête. Gagner une Coupe du monde, revenir comme ça en France, à Paris, avec nos supporteurs, franchement il n'y a rien de plus beau et ils ont été extraordinaires avec nous. On a partagé quelques moments après la Coupe du monde (sur les Champs-Élysées), mais c'était rapide, on n'a pas pu en profiter très longtemps avec eux, c'était dommage. Ce soir, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait pour rattraper tout ça».

Antoine Griezmann: «On avait envie de retrouver nos Français, nos supporters, c'était le premier match en étant champions du monde en France. (Ses émotions?) Très heureux, la chair de poule, une fierté, une immense joie, beaucoup de bonnes sensations et on compte en revivre. On était vraiment heureux et on espère que les gens ont aimé, c'était un beau moment et ça fait du bien de partager ça avec le public. On essaie de leur donner ce qu'ils veulent. On n'a pas non plus un jeu comme les Espagnols ou le Barça, mais ça gagne. On essaye de gagner les matches comme on peut, des fois on va mieux jouer».

Benjamin Pavard: «On savait que le stade allait être plein, il y avait beaucoup d'attente. On a fait le job, on a gagné et il n'y a rien de plus beau que de gagner et de fêter la victoire avec tout le public. Il y avait vraiment une ambiance extraordinaire, on a vu tous les supporters français qui étaient derrière nous, qui chantaient. Pour ma part, ma chanson fait toujours plaisir, j'en ai encore des frissons. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, mais c'est quelque chose qui me touche énormément. Depuis ma frappe contre l'Argentine (en 8e de finale du Mondial), ma notoriété a explosé. C'est aux yeux des autres que j'ai changé, mais moi je resterai toujours le même».

Lucas Hernandez: «C'était un moment inoubliable, avec tous les gens qui étaient derrière nous. Je pense qu'ils nous aiment, et toute la joie qu'ils ont, on essaye de la rendre sur le terrain. On a passé un bon moment avec eux, c'est le plus important. On n'avait pas encore joué chez nous, à Paris, on a pu montrer cette Coupe à tout le monde, et je pense que tout le monde est sorti content du stade».

Didier Deschamps: «C'était un grand moment de communion avec les gens qui étaient là, un moment de bonheur, de joie intense. On attendait ce moment-là, il a eu lieu et il restera gravé dans toutes nos mémoires. Émotionnellement, c'est quelque chose de très fort. On ne fera pas ça lors du prochain rassemblement, bien sûr, mais c'est un contexte fantastique et les joueurs ont besoin de cette ferveur, de cette passion qui nous a accompagnés avant, pendant et aussi après la Coupe du monde».

(L'essentiel/afp)