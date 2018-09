Une finale de Ligue des champions aux USA?

La finale de la Ligue des champions pourrait-elle un jour avoir lieu aux États-Unis? C'est en tout cas un projet qui semble se dessiner, selon les dires de Jaume Roures, businessman espagnol et directeur de la compagnie multimedia MediaPro basée à Barcelone. Ce groupe emploie 6600 personnes à travers 32 pays. «Des discussions ont lieu concernant la faisabilité d'organiser une finale de Ligue des champions à New York City à l'avenir», a déclaré Roures sur les ondes d'une radio catalane.

Le football espagnol, à la conquête de nouveaux marchés, a déjà franchi le pas en signant un accord pour disputer des matches de championnat de la Liga en Amérique du Nord. Un continent qui possède un potentiel immense avec la MLS, la ligue professionnelle qui ne cesse de croître et de se développer.

New York, New York

Si une édition de la finale de la Ligue des champions devait avoir lieu aux États-Unis, la ville de New York disposerait certainement des infrastructures pour accueillir la compétition si chère aux fans de foot européens.

Plusieurs autres stades, hors des frontières de Big Apple, pourraient être conformes aux normes de l'UEFA et pourraient entrer en ligne de compte: le MetLife Stadium situé dans le New Jersey, antre des deux équipes de football américain des New York Jets et des New York Giants, est doté d'une capacité de 82 500 places. Quant au Michigan Stadium d'Ann Arbor, surnommé le «Big House» et plus grand stade des Etats-Unis avec ses 107 000 places, il a récemment accueilli un match de présaison entre Manchester United et Liverpool.

(L'essentiel/Sport-Center)