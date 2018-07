Quand Wayne Rooney remballe une journaliste

À des milliers de kilomètres de la Russie et de la Coupe du monde, Wayne Rooney (32 ans), nouveau joueur de DC United en Major League Soccer (MLS), a été présenté lundi à Washington par ses dirigeants. Une journaliste a voulu lui faire dire s'il avait des regrets de ne pas participer au Mondial avec l'équipe d'Angleterre. Elle n'aurait pas dû!

En effet, quand elle a demandé à Rooney s'il pensait être frustré en cas de victoire finale de l'Angleterre, le joueur britannique a été catégorique: «Non. En fait, je serais plus que ravi. Je ne trouve pas que la question soit très sensée, pour être honnête.»Et Rooney en a remis une couche aussitôt après: «Je viens d'Angleterre, je suis supporter de l'Angleterre et je veux la voir gagner. Encore une fois, la question n'était pas très pertinente».

Par la suite, Rooney a donné son avis sur la sélection de Gareth Southgate, qui affronte la Colombie ce mardi soir (20h) dans le dernier huitième de finale: «Ça a été rafraîchissant de voir tous ces jeunes joueurs, avec beaucoup d'énergie, un pressing haut, et de voir des buts, s'est-il réjoui. C'est très excitant d'être un supporter anglais en cette période. Il y a de grosses équipes qui ont été éliminées, ça peut être la bonne année pour que l'Angleterre aille loin et gagne cette Coupe du monde».

