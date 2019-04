Une panenka très moche, mais réussie

Le match de la 27e journée de A-League était tendu jeudi, entre l'avant-dernier du Brisbane Roar et le 4e de l'Adelaïde United. Il y avait 2-2 à l'heure de jeu, quand un joueur de l'équipe du Suncorp Stadium a été touché par le gardien adverse dans la surface de réparation. Penalty!

C'est alors le Français Eric Bauthéac qui s'est élancé pour tenter de convertir la sanction suprême. L'ancien joueur de Lille et de Nice, notamment, a tenté une panenka et raté son geste. Le ballon est parti à environ 4 km/h, mais cela a suffi pour tromper le portier Izzo, parti sur sa droite et particulièrement dégoûté ensuite.

A 3-2, on pensait qu'il en était fait des espoirs d'Adelaïde. Mais il faut croire que ce penalty quelque peu humiliant a fouetté l'orgueil de ses joueurs. Goodwin a marqué à la 71e, imité ensuite par Diawara et Sanchez. United s'est donc imposé 3-5 et rapproché de la 3e place.

(L'essentiel/Sport-Center/rca)