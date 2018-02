Naples n'a pas tremblé et reste devant la Juventus

Naples a conservé la tête du Championnat d'Italie, avec un point d'avance sur la Juventus, après sa victoire 1 à 0 devant la SPAL, dimanche, lors d'une 25e journée qui a vu la Juve s'imposer sur le même score dans le derby de Turin, face au Torino.

Serie A, 25e journée



Samedi

Udinese - AS Rome 0-2

Chievo Vérone - Cagliari 2-1

Genoa - Inter Milan 2-0



Dimanche

Torino - Juventus 0-1

Bologne - Sassuolo 2-1

Naples - SPAL 1-0

Benevento - Crotone 3-2

Bergame - Fiorentina 1-1

AC Milan - Sampdoria 1-0



Lundi

Lazio Rome - Hellas Vérone (20h45)

Naples, qui a aligné -comme la Juventus- son 9e succès consécutif grâce à un but d'Allan (6e), totalise 66 points, soit un de plus que les sextuples champions d'Italie en titre. Le Napoli s'est ainsi rassuré de sa défaite surprise en 16e de finale aller de l'Europa League face à Leipzig (1-3). La Juventus, sextuple champion d'Italie en titre, a fait la décision grâce à un but d'Alex Sandro (33e).

(L'essentiel/AFP)