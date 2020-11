Le Luxembourg cède contre l’Autriche

Dans un match amical qui n’intéressait vraiment aucune des deux équipes, préoccupées par leurs échéances en Ligue des nations dans les prochains jours, le spectacle n’a pas été souvent au rendez-vous. Les quelques spectateurs autorisés au stade Josy-Barthel n’ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent en première période et le seul frisson du premier acte a été au crédit des hommes de Luc Holtz. Vincent Thill a eu l’occasion de faire basculer le match, mais le joueur de Madère n’a pas cadré sa frappe à la réception d’un centre de Deville (32e).

Luc Holtz, sélectionneur du Luxembourg:



«L'essentiel ce soir était d'abord de ne pas prendre un score fleuve et ensuite de ne pas avoir de blessé. Il y a eu 60 minutes très intéressantes, mais plus le match avançait et plus on était en difficulté, c'est logique. Personnellement, j'étais déjà à Chypre: toute la préparation a été axée sur le match de samedi et celui contre l'Azerbaïdjan.»



La sélection autrichienne a comme attendu tenu le ballon et été dominante dans les duels, mais sans amener de danger excessif sur les buts d'Anthony Moris avant la pause. Dans un début de seconde période plus animé, Adrian Grbic a par deux fois manqué le cadre (52e, 60e), avant l’ouverture du score par Gernot Trauner, de la tête sur corner (61e, 0-1). Grbic a finalement trouvé la cible à son tour, d’une puissante frappe croisée (83e, 0-2), comme Philipp Wiesinger dans les derniers instants (90e+3, 0-3).

Sans Alaba et Sabitzer

Quelques cadres autrichiens, David Alaba et Marcel Sabitzer en tête, s’étaient épargnés le déplacement. Les Luxembourgeois ont comme prévu fait tourner pour donner du temps de jeu à ceux qui en manquent. Skenderovic, Muratovic, Bensi ou Carlson faisaient ainsi partie des titulaires pendant que des cadres comme Laurent Jans, Danel Sinani ou Gerson Rodrigues soufflaient sur le banc avant de rentrer chacun leur tour.

Le Luxembourg joue samedi puis mardi des matches bien plus importants à Chypre et contre l’Azerbaïdjan en Ligue des nations, avec la perspective historique de terminer premier de son groupe pour accéder à la Ligue B.

(Tom Vergez/L'essentiel)