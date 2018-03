Manchester City prend 18 points d'avance

Le leader Manchester City a battu 1-0 Chelsea, champion d'Angleterre en titre, dans le match au sommet de la 29e journée et pris 18 points d'avance sur son dauphin, Liverpool, Manchester United, 3e à 19 unités, se déplaçant à Crystal Palace lundi. Dans un match qui ressemblait à une passation de pouvoir, les hommes de Pep Guardiola ont fait la décision par Bernardo Silva (46e) pour signer leur 25e succès de la saison, contre trois nuls et une seule défaite.

Premier League

29e journée



Samedi

Burnley - Everton 2-1

Swansea - West Ham 4-1

Southampton - Stoke 0-0

Watford - WBA 1-0

Leicester - Bournemouth 1-1

Tottenham - Huddersfield 2-0

Liverpool - Newcastle 2-0



Dimanche

Brighton - Arsenal 2-1

City - Chelsea 1-0

Quant à Chelsea, il reste 5e avec 53 points, soit cinq de moins que Tottenham qui occupe la 4e et dernière place qualificative en Ligue des champions.

Troisième défaite d'affilée pour Arsenal

Plus tôt dans l'après-midi, les Gunners d'Arsenal ont concédé à Brighton (1-2) leur troisième défaite d'affilée lors de la 29e journée de Premier League. Le fossé se creuse un peu plus en championnat, en même temps peut-être que la tombe d'Arsène Wenger. Atones d'entrée, les joueurs de Wenger n'ont même pas eu le temps de se faire d'illusions. Systématiquement battus dans les duels, les visiteurs ont concédé huit occasions dès la première demi-heure, et encaissé deux buts.

Depuis plus de vingt ans, malgré un nombre limité de titres, Wenger a su se maintenir en poste grâce à un beau jeu et à des lucratives qualifications en C1. Mais pour la deuxième saison consécutive, ces deux éléments ne sont plus réunis et l'étau va immanquablement se resserrer un peu plus autour de l'Alsacien qui n'a plus que la carte Europa League à abattre, dès jeudi chez l'AC Milan en huitième de finale aller.

(L'essentiel/AFP)