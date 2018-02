Ce gardien boit dans son but et oublie l'attaquant

C'est une scène assez inédite qui s'est déroulé samedi sur un terrain de division 2 en Allemagne. Le gardien de Duisbourg a encaissé un but... alors qu'il était en train de boire dans son but, le dos retourné à l'attaque de ses adversaires.

«Quand j'ai entendu le speaker lancer le jingle du 2-0, j'ai cru que nous avions marqué un but avant qu'il ne soit refusé par l'arbitre», a tenté de se justifier Mark Flekken, le gardien dont les images risquent de faire le tour du monde entier sur Internet. «Je me suis alors retourné pour boire un coup et quand j'ai regardé vers le terrain, l'attaquant adverse avait déjà tiré en ma direction».

Fort heureusement pour ce gardien néerlandais de 24 ans, Duisbourg s'est imposé sur le score de deux buts à un face à Ingostadlt et reste en quatrième position de la 2. Bundesliga.

On tient le but le plus bizarre de l'année. On en parlera encore dans 10 ans.



Et ça c'est passé en 2.Bundesliga ! pic.twitter.com/GB0IMvcDwG — Nassim Bouras (@BourasNassim) 24 février 2018

(FL/L'essentiel)