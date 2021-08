Quelles affiches pour les poules de la Ligue Europa?

Certes, le plateau de la Ligue Europa est nettement moins relevé que celui de la Ligue des champions et les affiches y sont moins prestigieuses. Toutefois, le tirage au sort de la phase de poules promet quelques matchs intéressants. Ainsi, Naples et Leicester se retrouveront dans la poule C. Dans le groupe G, le Betis Séville affrontera le Bayer Leverkusen. De son côté, Marseille jouera la Lazio de Rome dans le groupe E.

Et la C4?



Le tirage au sort de la nouvelle Ligue Europa Conference a aussi eu lieu ce vendredi. Si aucune affiche ne fait franchement rêver, on notera quand même les oppositions entre Tottenham et Rennes, dans un groupe complété par le Vitesse Arnhem et le NS Mura, ou entre le Feyenoord et l'Union Berlin, qui seront accompagnés par Haifa et le Slavia.

À noter que le format de la Ligue Europa change, cette saison et que la compétition sera un peu moins interminable que les années précédentes. Le nombre de groupes de la première phase est ainsi ramené de 12 à 8, avec dans chacun quatre clubs. Les premiers de chaque groupe iront directement en 8es de finale, les deuxièmes joueront des barrages pour y accéder. Enfin, les troisièmes joueront eux aussi des barrages, pour aller disputer les 8es de finale de la toute nouvelle C4, la Ligue Europa Conférence dont le niveau s'annonce encore un cran en dessous de celui de la Ligue Europa.

Le tirage au sort

Groupe A

Lyon

Glasgow Rangers

Sparta Prague

Brondby

Groupe B

Monaco

PSV Eindhoven

Real Sociedad

Sturm Graz

Groupe C

Naples

Leicester City

Spartak Moscou

Legia Varsovie

Groupe D

Olympiakos

Eintracht Francfort

Fenerbahçe

Royal Antwerp

Groupe E

Lazio

Lokomotiv Moscou

Marseille

Galatasaray

Groupe F

Braga

Étoile Rouge Belgrade

Ludogorets Razgrad

Midtjylland

Groupe G

Bayer Leverkusen

Celtic

Betis

Ferencvaros

Groupe H

Dinamo Zagreb

Genk

West Ham

Rapid Vienne

(L'essentiel)