Deux joueurs du Luxembourg ne sont pas vaccinés

À la veille du match entre l'Azerbaïdjan et le Luxembourg, jeudi (18 h) à Bakou, Luc Holtz a révélé que deux de ses joueurs n'étaient pas vaccinés et qu'un troisième ne s'était fait injecter qu'une seule dose pour le moment. «Je préférerais que tout le monde soit vacciné», a souligné le sélectionneur du Grand-Duché, précisant que les joueurs concernés avaient reçu une autorisation spéciale de l'Azerbaïdjan réservées aux sportifs de haut niveau pour jouer la rencontre de jeudi.

«Ils ne veulent rien entendre et campent sur leurs positions, regrette l'Ettelbruckois. En se vaccinant, on se protège soi-même mais on protège aussi les autres. Pour le sélectionneur, les sportifs ont tout particulièrement intérêt à se faire injecter le sérum. «Au début j'étais un peu prudent et je me suis vite rendu compte que c'était important de se faire vacciner, explique-t-il. Ça l'est aussi pour les sportifs, leur carrière est susceptible de s'arrêter s'ils contractent un Covid long».

Capitaine de la sélection, Laurent Jans a révélé qu'il était pleinement vacciné, mais estime ne pas pouvoir forcer ses coéquipiers à prendre cette décision. «Je ne vais pas les pousser à le faire, explique le défenseur du Sparta Rotterdam. La décision leur appartient. Je leur ai donné ma vision des choses, c'est tout ce que je peux faire».

(De notre envoyé spécial à Bakou, Nicolas Grellier/L'essentiel)