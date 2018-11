Après avoir mené, Dudelange s'incline à Milan

Les temps forts du match:

Fin du match. Dudelange s'incline 5-2 à Milan.

80': Tout juste entré, Borini inscrit le cinquième but milanais. Çalhanoğlu avait d'abord repris sur la transversale un centre de la droite avant que le ballon n’atterrisse dans les pieds de Borini.

78': Les Dudelangeois n'y sont plus... et sont malchanceux. Tom Schnell dévie dans son but un coup-franc milanais.

70': Les Milanais repassent devant. Çalhanoğlu inscrit le troisième but pour le Milan AC d'une frappe précise derrière la surface de réparation.

66': Le Milan AC revient dans le match. Un centre venu de la gauche est dévié par Cruz dans ses filets. Bonnefoi est trop court... Rageant.

47': Incroyable retournement de situation à San Siro! David Turpel profite d'un mauvais renvoi milanais pour récupérer le ballon dans la surface et placer une frappe hors de portée de Reina. Dudelange mène 2-1 sur le terrain de l'AC Milan. Le F91 est sur un nuage.

Mi-temps: Le Milan AC et Dudelange sont dos à dos, 1-1.

40': Après un corner, Dominik Stolz décroche une demi-volée splendide, qui se loge dans la lucarne de Pepe Reina. Magnifique! Dudelange égalise.

20': Après un début de match intéressant, Dudelange encaisse un but sur un tir en pivot de Patrick Cutrone. Pas exempt de tout reproche, le gardien Landry Bonnefoi a vu le ballon lui passer sous le ventre.

Le contexte:

En déplacement à San Siro pour son avant-dernier match d'Europa League, Dudelange se présente avec une composition assez classique. Sinani, Mélisse et Cruz sont titulaires, alors qu'El Hriti s’assoit sur le banc des remplaçants.

Du côté du Milan AC, Higuain est aligné en pointe. Bakayoko et Halilovic sont également présents. Comme attendu, Pepe Reina prend place dans les cages.

