Bettaieb de retour après un faux départ en Ukraine

Adel Bettaieb a bien cru qu'il allait découvrir le monde professionnel cet hiver. L'attaquant de Dudelange s'est envolé il y a deux semaines pour rejoindre le club ukrainien d'Inhoulets Petrove, classé 11e de l'élite du pays. «Dans ma tête, j'y allais pour signer», reconnaît le Franco-Tunisien de 24 ans, que son club avait accepté de libérer. «En tant que coach, mon but est de donner l'opportunité aux joueurs d'aller plus haut», souligne l'entraîneur du F91, Carlos Fangueiro.

Mais après un stage en Turquie avec l'équipe, concluant sur le plan sportif, les négociations ont buté sur des questions financières et familiales. «J'étais prêt à rentrer au Luxembourg, mais j'ai alors été contacté par Vorskla, le club d'Olivier Thill, raconte Bettaieb. J'ai fait un autre essai là-bas. L'entraîneur hésitait, il aurait voulu me voir plus longtemps, mais il n'y avait plus le temps puisque leur championnat reprenait».

Après deux semaines à rebondissements, le joueur formé à Angers a refait ses valises sans regrets pour finir la saison et son contrat à Dudelange. «Je ne suis pas déçu, car c'était mon choix de refuser Petrove, insiste-t-il. Mais je suis ambitieux et j'ai compris que je pouvais aller plus haut». De retour au Luxembourg, il compte peser dans la course au titre. Alors que son équipe a été moins convaincante depuis la reprise, il sera dans le groupe du F91, dès ce soir, contre le Racing.

(Tom Vergez/L'essentiel)