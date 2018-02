Le Real et le Barça en pleine démonstration

Un triplé de Luis Suarez et un doublé de Lionel Messi ont permis au leader Barcelone d'écraser son voisin Gérone (6-1) avec un quatuor d'attaque inédit incluant Ousmane Dembélé, passeur, et Philippe Coutinho, buteur, samedi pour la 25e journée du Championnat d'Espagne. Pour le premier déplacement de l'histoire du promu catalan Gérone au Camp Nou, Messi a signé un doublé (30e, 36e) et Suarez un triplé (5e, 44e, 76e), avec une passe décisive d'Ousmane Dembélé pour le troisième but de l'Uruguayen et une splendide frappe enroulée de Philippe Coutinho (66e). Gérone avait cru à l'exploit en ouvrant le score par Portu (2e) après une bourde de Samuel Umtiti.

En phase ascendante, le Real Madrid a dominé Alavés (4-0) grâce à Cristiano Ronaldo, double buteur, et Karim Benzema, buteur et passeur, enchaînant cinq victoires d'affilée pour la première fois de la saison. Au stade Santiago-Bernabeu, Benzema a talonné pour Ronaldo (43e) puis lancé Gareth Bale (46e), avant que le Portugais n'alourdisse le score sur une passe en retrait de Lucas Vazquez (61e). Et l'attaquant, capitaine pour l'occasion, aurait pu inscrire un triplé mais a généreusement laissé Benzema marquer sur penalty (88e) pour reprendre confiance, sous les applaudissements du public merengue.

Match après match, l'équipe de Zinédine Zidane retrouve une solidité et un allant digne d'un double champion d'Europe en titre. Et ce Real-là semble revigoré à l'approche de son 8e retour de Ligue des champions le 6 mars face au PSG (aller: 3-1).

