Bellingham évoque une tricherie de l'arbitre

Le jeune attaquant anglais de Dortmund Jude Bellingham a laissé planer samedi soir des accusations de tricherie contre l'arbitre de la rencontre, perdue par son club face au Bayern Munich, ce qui risque de lui attirer les foudres de la fédération. Dortmund s’est incliné de peu (2-3) à domicile, et sur un pénalty controversé, lors de match au sommet du championnat d’Allemagne de football contre les Munichois, qui ont accru leur avance en tête du classement à quatre points. «Si vous regardez un grand nombre de décisions durant la partie... Qu’est-ce qu’on peut attendre si vous donnez à un arbitre qui a truqué des matches dans le passé la rencontre la plus importante d’Allemagne à siffler?», a lancé après la rencontre l’attaquant anglais sur la chaîne norvégienne Viaplay.

Jude Bellingham faisait référence au fait que l’arbitre du match, Felix Zwayer, a été mêlé en 2005, alors qu’il avait 23 ans, au plus grand scandale de matches truqués ayant secoué le football allemand: l’affaire Robert Hoyzer. Ce dernier, alors arbitre, avait reconnu avoir falsifié le résultat de plusieurs rencontres de Coupe d’Allemagne, contre de l’argent versé par une mafia croate active dans les paris sportifs. Il avait notamment accordé des pénaltys imaginaires.

BELLINGHAM: – You give a referee that has match fixed before, the biggest game in Germany, what do you expect?



(@JanAageFjortoft) pic.twitter.com/H5yU9hz6PT