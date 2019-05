C'était chaud bouillant à Galatasaray

Le hasard du calendrier a réservé un final de rêve pour le championnat de première division de Turquie: Galatasaray a reçu Basaksehir ce dimanche. Les deux formations se trouvaient en tête du classement avec 66 points, alors qu'il ne restait plus que deux journées à disputer.

Galatasaray s'est imposé 2-1, après avoir été mené 0-1. Suite à ce but tombé à la 17e minutes, la situation a quelque peu dérapé... Le buteur Rijad Bajic a décidé de fêter sa réussite au poteau de corner, tout proche des supporters adverses. Les fans des rouges et jaunes, frustrés, ne se sont gênés de le mitrailler de projectiles.

Gelijk 1-1 na rust, belooft een gezellige tweede helft bij Gala - Ba?ak?ehir. https://t.co/0XBIkBu5TI– Peter van der Leun (@PeterLeun) May 19, 2019

Sur le terrain, les choses se sont très rapidement envenimées entre les joueurs. Les esprits se sont encore un peu plus échauffés lorsque Mahmut Tekdemir a reçu une bouteille et s'est écroulé sur la pelouse dans un geste des plus théâtral.

L'arbitre de la rencontre a tout juste réussi à éviter la bagarre générale. Il a distribué quatre cartons jaunes à Ismail Cipe et Marcao (Galatasaray) ainsi qu'à Rijad Bajic et Emmanuel Adebayor (Basaksehir). Le match a pu reprendre après quelques minutes d'interruption et le retournement de situation de la deuxième période à calmé tout le monde.

(L'essentiel)