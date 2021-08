Puma casse les codes des maillots de foot

Rewrite the rules. Introducing the 3rd kits of the FAM’ (Yes, the badges are there. All over the kits actually ⬇️) pic.twitter.com/Ot1d3b5CJ2 — PUMA Football (@pumafootball) August 18, 2021

Une publicité pour un sponsor au centre, l'équipementier à droite et le logo du club à gauche, voilà ce qui compose, généralement, le maillot dit «traditionnel» d'une équipe de football. Mais l'Allemand Puma a décidé de casser les codes. Mercredi soir sur Twitter, l'équipementier a dévoilé quelques maillots third (ou troisième maillot) de plusieurs équipes avec lesquelles il travaille pour cette saison 2021/2022. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du neuf.

«Les nouveaux modèles défient les conventions en s'inspirant d'autres sports et des principales tendances de la mode et du streetwear», explique Puma dans un communiqué. On retrouve effectivement le nom du club, en toutes lettres, ou de la ville, dans une bannière au centre du maillot: «Borussia», «Valencia CF», «Man City» ou encore «Marseille». Accompagné ou non du sponsor. Le blason du club se trouve à l'arrière du maillot pour certains, ou bien imprimé en filigrane sur l'ensemble de la face avant pour d'autres.

«Nous voulions envisager les kits sous un nouvel angle et repousser les limites autant que possible (...) Notre volonté était vraiment de changer la vision d'un maillot de football traditionnel», a confirmé le designer Carl Tuffley.

(nc/L'essentiel)