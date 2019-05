Un arbitre de 32 ans meurt en plein match

«Nous regrettons le décès de Victor Hugo Hurtado. Nous adressons nos condoléances et exprimons notre solidarité à la famille, aux amis et aux collègues. Le football bolivien est en deuil.» C'est avec ces mots que Evo Morales, président de la Bolivie, a réagi au drame qui a frappé son pays dimanche.

Pensée pour la famille de Victor Hugo Hurtado, l'arbitre bolivien de 32 ans décédé à la 47e minute du match qu'il arbitrait d'un infarctus... pic.twitter.com/TdsHZpOFv9— PKFoot.com ⭐️⭐️ (@pkfoot) 20 mai 2019

Lors du match de la 25e journée de 1ère division dimanche entre Always Ready et Oriente Petrolero, qui se disputait au stade municipal d'El Alto à 4150 mètres d'altitude, l'arbitre de la rencontre Victor Hugo Hurtado s'est effondré au retour des vestiaires, à la 47e minute de jeu, victime d'un arrêt cardiaque.

momento em que o árbitro Victor Hugo Hurtado cai no gramado após sofrer um infarto e falecer durante um jogo do campeonato boliviano pic.twitter.com/Leze23pNaS— leo (@omeletekosovo) 20 mai 2019

Rapidement pris en charge sur le terrain, sous les yeux de joueurs choqués, l'homme de 32 ans a été transféré en ambulance vers l'hôpital le plus proche. Mais Victor Hugo Hurtado n'est jamais revenu à la vie. La partie a quand même été à son terme et Always Ready s'est imposé (5-0).

Falleció el juez Cochabambino, Victor Hugo Hurtado, momentos de desesperación de los jugadores al ver desplomarse al juez en pleno campo de juego, uno de los médicos en la transmisión dijo que a Hurtado no se le sentía el pulso , la muerte se confirmó cuando llegaron al hospital. pic.twitter.com/LSZOK4gyXG— Liniker Loza (@lozaliniker) 20 mai 2019

(L'essentiel/jsa)