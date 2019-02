Lille, irrésistible, a enchaîné un 6e succès

Vendredi 1er février

Et de six! Irrésistible, Lille a remporté vendredi sa sixième victoire consécutive en 2019 en battant Nice (4-0). Le Losc a ainsi conforté sa place de dauphin du Paris SG et a mis la pression sur Lyon, qui reçoit le leader dimanche. Les Dogues, qui ont surclassé des Aiglons impuissants, l'ont emporté grâce à des buts de Rafael Leao (7e), de l'inévitable Nicolas Pépé (37e), qui a marqué pour la 16e fois de la saison, de Jonathan Bamba (74e) et Loïc Rémy (90e+4). Avec un plus de réussite et d'efficacité, les Nordistes auraient pu infliger une correction encore plus lourde à leur adversaire azuréen, qui n'a pas existé.

(L'essentiel/afp)